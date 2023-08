POL-HM: Eigentümer zu Orden und Münzen gesucht

Delligsen (ots) - Am Donnerstag (03.08.2023) kam es in Delligsen gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher zunächst von der Unfallstelle entfernte. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr die Geschädigte mit ihrem VW Polo die Dr.-Jasper-Straße in Richtung Bundesstraße 3, als ihr ein roter Chevrolet entgegen kam. Dieser geriet dann so in den Gegenverkehr, dass er gegen den ...

