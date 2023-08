Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrraddiebstähle in Bad Münder

Bad Münder (ots)

Am Donnerstag (03.08.2023) kam es gegen 18:05 Uhr in der Obertorstraße vor einem dortigen Lebensmittelgeschäft zu einem Diebstahl eines Fahrrads. Nach bisherigen Erkenntnissen, schloss der 14-jährige Jugendliche aus Bad Münder das Fahrrad an einem dortigen Fahrradständer an, um einen Einkauf zu tätigen. Als er zu dem Fahrrad zurückkehren wollte, stellte er fest, dass dieses von einer unbekannten Person entwendet wurde. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues Mountainbike der Marke "Rockrider".

Zu einem weiteren Diebstahl eines Fahrrads, kam es am gestrigen Tag am Bahnhofsgelände in Bad Münder. Der 43-jährige Geschädigte aus Bad Münder, stellte sein Rad am Morgen gegen 07:00 Uhr ab und verschloss dieses mittels eines Schlosses an einem dortigen Fahrradständer. Als er gegen kurz nach 19:00 Uhr zu seinem Rad zurückkehren wollte, stellte er fest, dass dieses entwendet wurde. Dabei handelt es sich um ein graues Herrensportrad mit roten Bremsbelägen der Marke "Curtis".

Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Zeugen, die zu den Tatzeiträumen relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

