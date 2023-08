POL-HM: Frontalzusammenstoß mit 2 Schwerverletzten auf der Bundesstraße 442

Emmerthal/ Bodenwerder (ots) - Am Freitag (28.07.2023) kam es gegen 15:00 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt, bei der eine 67-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Berliner Straße in Emmerthal befuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte sie aufgrund der Alkoholisierung im Kurvenbereich zur Einmündung "Hagenohsener Straße" in ein dortiges Gebüsch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erreichte die Grenze von 3 ...

