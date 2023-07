Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrradfahrer mit hohen Promillewerten unterwegs

Emmerthal/ Bodenwerder (ots)

Am Freitag (28.07.2023) kam es gegen 15:00 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt, bei der eine 67-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Berliner Straße in Emmerthal befuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte sie aufgrund der Alkoholisierung im Kurvenbereich zur Einmündung "Hagenohsener Straße" in ein dortiges Gebüsch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erreichte die Grenze von 3 Promille. Bei der Frau aus Emmerthal wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

In Bodenwerder wurde eine Polizeistreife am Freitag (28.07.2023) auf einen 37-jährigen Mann aus dem Landkreis Holzminden aufmerksam, da dieser gegen 22:40 Uhr ohne eingeschaltete Beleuchtung mit seinem Fahrrad auf der Brückenstraße unterwegs war. In Höhe der Weserbrücke konnte der Radfahrer durch die Beamten kontrolliert werden. Dabei nahmen diese bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Auch bei diesem Radfahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der nicht funktionsfähigen Beleuchtungseinrichtung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell