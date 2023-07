Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Abbiegevorgang führt zu Frontalzusammenstoß

Holzminden (ots)

Am Donnerstag (27.07.2023) kam es gegen 08:30 Uhr in Holzminden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Bei einem Abbiegevorgang von der Liebigstraße in die Sollingstraße, übersah ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Holzminden mit seinem Opel Corsa den entgegenkommenden Pkw Mitsubishi eines 33-jährigen Holzmindeners. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal, wobei der 33-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell