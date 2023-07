Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Interessiert am Polizeiberuf? Einstellungsberatung am 10. August 2023 in Hameln und Holzminden - Voranmeldung erforderlich!

Hameln und Holzminden (ots)

Interessiert am Polizeiberuf? Fragen und Antworten rund um das Thema Studium bzw. Auswahl- und Einstellungsverfahren, werden am Donnerstag, dem 10. August 2023, durch zwei Einstellungsberater der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden beantwortet. Hierzu steht euch in Hameln Polizeihauptkommissar Carsten Minasch Rede und Antwort, in Holzminden führt Polizeioberkommissarin Svenja Kunkel die Gespräche!

Termine für eine individuelle Beratung an den Standorten Hameln und Holzminden, können über die E-Mail-Adresse: carsten.minasch@polizei.niedersachsen.de vereinbart werden.

Weitere Informationen zum Studium und zum Beruf gibt es im Internet unter www.polizei-studium.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell