POL-HM: Einbruch in der Urlaubszeit - So schützen Sie Ihr Zuhause

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Freitag (21.07.2023) wurde zwischen 13:30 Uhr und 22:30 Uhr in der "Alte Berliner Heerstraße" in Hessisch Oldendorf in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich mittels Gewalt über ein Fenster Zugang zum Haus, welches im Anschluss durchsucht wurde. Dabei wurde Bargeld im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages entwendet.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05042/933-222 zu melden.

Um Ihr Zuhause während einer längeren Abwesenheit gut zu sichern, rät die Polizei Hameln:

- Schließen Sie Ihre Haustür ab, wenn Sie Ihr Zuhause verlassen - Verschließen Sie immer Fenster- Balkon- und Terrassentüren. Lassen Sie diese auch nicht auf "Kipp" stehen. - Signalisieren Sie Anwesenheit, wenn Sie im Urlaub sind, z.B. durch eingeschaltete Beleuchtung über Zeitschaltuhren - Lassen Sie Ihren Briefkasten durch zuverlässige Bekannte entleeren - Halten Sie das Garagentor geschlossen, auch wenn das Auto nicht in der Garage steht - Informieren Sie Ihre zuverlässigen Nachbarn über Ihre Abwesenheit - Schalten Sie Ihren Anrufbeantworter ab bzw. hinterlassen Sie keine Angaben zum Urlaub auf dem Anrufbeantworter - Bewahren Sie Wertgegenstände sicher auf

Weitere Infos finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

