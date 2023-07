Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 13-Jähriger stürzt 5 Meter in die Tiefe

Hameln (ots)

Am Montag (24.07.2023) kam es gegen 19:45 Uhr auf dem Gelände des "HefeHofes" in Hameln zu einem tragischen Unglücksfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte ein 13-Jähriger aus Hameln auf ein Vordach, wo eine Plexiglasscheibe unter dem Jungen nachgab. Der Hamelner stürzte ca. 5 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

