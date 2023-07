Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Neun Verletzte durch drei Verkehrsunfälle bei Coppenbrügge und Salzhemmendorf

Coppenbrügge / Salzhemmendorf (ots)

Bei mehreren Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Münder wurden am Wochenende insgesamt neun Autoinsassen zum Teil schwerverletzt.

Am Freitagabend (21.07.2023) gegen 19:30 Uhr prallten auf der Bundesstraße 1 bei Coppenbrügge zwei Pkw zusammen. Die 58-jährige Fahrerin eines VW Up aus Coppenbrügge befuhr die Bundesstraße in Richtung Salzhemmendorf und wollte an der Anschlussstelle zur Bundesstraße 442 nach links abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Audi A4, der von einem 24-jährigen Mann aus Salzhemmendorf gefahren wurde. Die VW-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der alarmierten Feuerwehr unschädlich gemacht. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Samstag, 22.07.2023, gegen 13:00 Uhr, auf der Hemmendorfer Landstraße (L 462). Ein 71-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw Daimler die Landesstraße von Hemmendorf in Richtung Salzhemmendorf und geriet auf gerader Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte der Daimler frontal mit einem entgegenkommenden Honda Civic zusammen, der von einer 42-jährigen Frau aus Salzhemmendorf gefahren wurde. Beide Beteiligten wurden zum Teil schwer verletzt und sind mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Auch zu diesem Verkehrsunfall wurde zur technischen Unterstützung die Feuerwehr alarmiert. Der Sachschaden liegt ebenfalls bei mindestens 20.000 Euro.

Da beim 71-Jährigen der Verdacht einer Medikamentenbeeinflussung besteht, wurde ihm zur rechtsmedizinischen Laboruntersuchung eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der von ihm mitgeführte Führerschein sichergestellt.

Insgesamt sechs Fahrzeuginsassen wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt, der sich am Sonntagabend (23.07.2023) gegen 18:45 Uhr in Coppenbrügge-Bisperode an der Kreuzung Ringstraße / Windmühlenweg ereignet hatte. Hier prallten ein 5er BMW und ein Audi zusammen. Neben der 42-jährigen BMW-Fahrerin aus Coppenbrügge und dem 29-jährigen Audi-Fahrer aus Emmerthal wurden die Beifahrerin im Audi (42) und drei Mitfahrer im Audi (57, 59 und 61) leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell