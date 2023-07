Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Mehr Rücksicht auf Einsatzkräfte!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stadtoldendorf (ots)

Am Vormittag des 17.07.2023 kam es im Rahmen einer Brandbekämpfung an einem im Verkehr befindlichen Pkw in der Hoopstraße in Stadtoldendorf gleich zu mehreren Vorfällen, in denen Einsatzkräfte zumindest mittelbar gefährdet wurden, weil Verkehrsteilnehmer nicht anhielten, andere Fahrzeuge überholten oder auch mit viel zu hoher Geschwindigkeit am Einsatzort vorbeifuhren. Dieses stellt eine enorme Gefahr für alle vor Ort betroffenen Personen dar!

Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei übernehmen vor Ort die erforderlichen Maßnahmen, um sowohl die Gefahrenstelle abzusichern als auch -soweit vertretbar- einen gewissen Verkehrsfluss zu ermöglichen.

Im konkreten Fall hat sich nun ein Verkehrsteilnehmer aus Eschershausen mit dem Vorwurf einer "Nötigung im Straßenverkehr" auseinanderzusetzen, nachdem dieser sich mit seinem Pkw Dacia an mehreren gestoppten Fahrzeugen vorbei eine Durchfahrt erzwang. Durch das Beiseitetreten eines den Gefahrenbereich absperrenden Feuerwehrmannes konnte eine Kollision verhindert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell