Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar (ke) Bachstraße, 30.11.2022, zwischen 20:00 Uhr und 22:20 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Transporter Citroen Jumper und entfernte sich vom Unfallort ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell