Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung im Vorgarten

Uslar (ots)

Uslar (ke) Oskar-Zeller-Straße, 03.12.2022 zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr

Ein unbekannter Täter beschädigt im Vorgarten eines Einfamilienhauses die dort angebrachte Gartendekoration. Anschließend verlässt er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell