Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Polizei sucht Zeugen nach Kellerbrand in der Hauptstraße

Bippen (ots)

In der Nacht zum Sonntag (0.30 Uhr) kam es in der Hauptstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem es in dem Keller eines Wohnhauses zu einem Feuerausbruch gekommen war. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bippen, Fürstenau und Ankum waren rasch vor Ort und stellten fest, dass das Untergeschoss bereits in Vollbrand geraten war. Die Hausbewohner retteten sich indes unverletzt ins Freie. Die Flammen konnten schließlich erfolgreich bekämpft werden, es ist jedoch ein nachhaltiger Gebäudeschaden entstanden. Die Polizei nahm noch während der Löschmaßnahmen die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Nach bisherigem Kenntnisstand ist die Brandursache ungeklärt. Die Ermittler aus Bersenbrück suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05439/9690 zu melden.

