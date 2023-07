Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Katharinenviertel: Radfahrer krachte in Fußgängerin - Unbekannter stahl Fahrrad von Ersthelfern - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es auf dem Heger-Tor-Wall zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 00.45 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Hauptbahnhof, als er in Höhe der Katharinenstraße eine Fußgängerin übersah und mit der 68-Jährigen kollidierte. Die Osnabrückerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Zwei Ersthelfer eilten zur Unfallstelle und kümmerten sich um die Verletzte. Die Helfer waren selbst mit ihren Fahrrändern unterwegs und stellten diese für die Dauer der Erste Hilfe Maßnahmen unverschlossen in der Katharinenstraße ab. Als die couragierten Zeugen wenig später zu ihren Zweirädern zurückkehrten stellten sie fest, dass eines ihrer Fahrräder gestohlen wurde. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Calvaro in weiß, ohne Ständer. Zeugen, die Hinweise zu dem Dieb oder dem Verbleib das Rades geben können, werden gebeten sich unter 0541/327-3203 zu melden. Die schwerverletzte Fußgängerin wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Verursacher des Unfalls stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Durch einen Arzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

