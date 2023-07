Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Unfallaufnahme brachte unerlaubten Betäubungsmittel zum Vorschein

Badbergen (ots)

Im Rahmen einer Unfallaufnahme suchten Polizisten aus Bersenbrück am Freitagabend die Anschrift einer 60-Jährigen auf. Die Frau aus Badbergen war zuvor in einen Verkehrsunfall in der Holdorfer Chaussee verwickelt, ohne zugleich Verursacherin zu sein. Vor Ort konnte die Dame den aufnehmenden Beamten keinen Führerschein aushändigen. Eigenen Angaben zufolge hatte die 60-Jährige den Führerschein an ihrer Wohnanschrift vergessen. Vor dem Wohnhaus der Frau in der Poststraße nahmen die Polizisten starken Marihuanageruch durch ein geöffnetes Fenster wahr. Nach Rücksprache mit der Osnabrücker Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Wohnung angeordnet. Im Rahmen der folgenden richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung konnten insgesamt etwa 230 Gramm Betäubungsmittel in Form von Cannabis und Haschisch aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann ein Teil der Drogen dem ebenfalls anwesenden Sohn der Unfallbeteiligten zugeordnet werden. Ihren Führerschein konnte die Frau den Beamten auch nach langer Suche nicht vorzeigen. Es besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete an dem Abend mehrere Verfahren gegen die 60-Jährige ein ein.

