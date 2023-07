Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachschaden nach Brand eines Holzkohlegrills

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Bramscher Straße aus. Gegen 11.50 Uhr hatte ein 45-jähriger Anwohner einen Holzkohlegrill auf dem Balkon seiner Dachgeschosswohnung angefeuert. In der Folge ließ der Bewohner seinen Grill für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt stehen. Als der 45-Jährige daraufhin zurückkehrte, stand der Kohlegrill bereits in Vollbrand. Die Flammen wurden durch die Kräfte der Feuerwehr gelöscht, ein Sachschaden in dreistelliger Höhe ist durch das Feuer entstanden.

