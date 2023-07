Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Motorradunfall auf der K162 - 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Kettenkamp (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es auf der Berger Straße (K162) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 24-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Gegen 0.10 Uhr war der junge Mann mit seinem Motorrad aus Berge kommend in Richtung Kettenkamp unterwegs, als er auf gerader Strecke plötzlich die Kontrolle über seine Maschine verlor und gegen eine Grundstücksmauer krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann aus Belgien in einen angrenzenden Vorgarten geschleudert und kam schließlich unter einem Busch zum Liegen. Durch den Aufprall erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen, Ersthelfer waren prompt zur Stelle und wählten den Notruf. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerstverletzten wenig später in ein Osnabrücker Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand kann eine Lebensgefahr bei dem Verunfallten nicht ausgeschlossen werden. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die K162 vollständig gesperrt. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell