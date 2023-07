Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Nach Fahrradsturz - 72-Jähriger tot in Wassergraben aufgefunden

Wallenhorst (ots)

Am Samstagmorgen machte ein Hundehalter in der Straße In der Stroth einen traurigen Fund. Gegen 9.40 Uhr stellte der Spaziergänger in einem wassergeführten Graben neben der Fahrbahn den leblosen Körper eines Mannes fest, der zuvor augenscheinlich mit seinem Zweirad verunglückte. Das Fahrrad konnte ebenfalls im Graben festgestellt werden. Gemeinsam mit einem Busfahrer, der sich auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Parkplatzes aufhielt, informierten die Zeugen umgehend die Polizei. Wenig später traf auch ein alarmierter Notarzt an dem Fundort ein, konnte jedoch nur noch den Tod des älteren Mannes feststellen. Nach Auswertung der Spurenlage geht die Polizei von einem Unglück aus. Demnach fuhr der Verstorbene mit seinem Fahrrad Stunden zuvor den gemeinsamen Geh- und Radweg (VZ 240) auf westlicher Seite der Straße In der Stroth in unbekannte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Einen Helm trug der Verstorbene nicht. Aufgrund der Auffindesituation des Mannes wird angenommen, dass dieser nach dem Sturz bäuchlings im wasserführenden Graben zum Liegen gekommen war. Dort schlug er mit dem Kopf auf einem Stein auf und blieb mit dem Gesicht im Wasser liegen. Ob der Aufprall auf dem Stein oder die Sauerstoffnot unter Wasser todesursächlich waren, ist bislang unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 72 Jahre alten Mann aus Wallenhorst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell