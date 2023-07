Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Flucht nach Parkplatzunfall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag, zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Schölerberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen roten Mercedes vom Typ "A180", der in einer dortigen Parklücke gestanden hatte. Nach der Kollision mit der linken Front der Kompaktklasse entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug unter 0541/327-2515

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell