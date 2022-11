POL-ANK: Autofahrer fährt betrunken durch Greifswald und beschädigt drei parkende Autos

Löcknitz (ots) - Gestern Abend (22.11.2022) wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wiesengrund in Löcknitz gemeldet. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von 16:30 bis 17:40 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus, durchwühlten dieses und stahlen Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahl wurde eingeleitet. Die ...

