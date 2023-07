Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück

Landkreis Vechta: Schockanruf durch falsche Polizeibeamte - Geldübergabe in Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Dienstag, 04. Juli 2023 zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr erhielt eine 49-jähríge Frau aus dem Landkreis Vechta einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin. Diese teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine schwangere Frau tödlich verletzt wurde. Sie sollte nun einen fünfstelligen Betrag als Kaution für ihre Tochter zahlen. Aufgrund des eingesetzten Schockzustandes beschaffte die Frau das Geld und fuhr zum vereinbarten Treffpunkt. Dieser war in Osnabrück, beim Marienhospital an der Bischofsstraße. Auf einem dortigen Parkstreifen erschien, wie vereinbart, eine männliche Person. Diese übernahm das Bargeld und verließ den Übergabeort in Richtung eines dort befindlichen Parkhauses. Der Mann wird auf ca. 40 Jahre geschätzt und soll leicht untersetzt gewesen sein. Er war ca. 170 cm groß, trug eine Brille sowie einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Jeans. Zudem trug er eine Bauchtasche. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder der Übergabe in Osnabrück machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell