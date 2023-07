POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Tankstelle in Kloster-Oesede

Osnabrück (ots) - Der Einbruch in eine Osnabrücker Apotheke endete für einen 37-Jährigen am heutigen Mittwoch in Untersuchungshaft. In der Nacht war der Mann mit Kontaktadresse in Osnabrück gegen 0.30 Uhr gewaltsam in das Gebäude in der Natruper Straße eingedrungen. Eine zufällig anwesende Passantin wurde auf die Tat aufmerksam und wählte sofort den Notruf. ...

