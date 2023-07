Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: U-Haft für Apothekeneinbrecher - Polizei nahm 37-Jährigen auf frischer Tat fest

Osnabrück (ots)

Der Einbruch in eine Osnabrücker Apotheke endete für einen 37-Jährigen am heutigen Mittwoch in Untersuchungshaft. In der Nacht war der Mann mit Kontaktadresse in Osnabrück gegen 0.30 Uhr gewaltsam in das Gebäude in der Natruper Straße eingedrungen. Eine zufällig anwesende Passantin wurde auf die Tat aufmerksam und wählte sofort den Notruf. Als wenig später Polizisten am Tatort eintrafen, schloss sich der Einbrecher in einem separaten Umkleideraum der Apotheke ein. Die Beamten öffneten die Tür und nahmen den 37-Jährigen fest. In dem Rucksack des Mannes wurden Bargeld und Medikamente aufgefunden. Aufgrund eines Medikamentenkonsums wurde der Täter zunächst in eine Osnabrücker Klinik gebracht. Am Mittag erfolgte schließlich die Vorführung vor dem Amtsgericht. Der zuständiger Richter ordnete eine Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell