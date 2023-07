Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kettenkamp (ots)

Am Dienstag gegen 12:20 Uhr fuhr ein 57-jähriger Kettenkamper mit seinem Pedelec entlang der Hauptstraße in Richtung Ortszentrum. Als er die Berger Straße querte, wurde er von einem BMW erfasst, der von der Berger Straße auf die Hauptstraße fahren wollte. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, er kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer, ein 55-jähriger Mann aus Berge, blieb unverletzt. Das Pedelec wurde beschädigt, am Pkw entstanden keine Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell