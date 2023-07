POL-OS: Osnabrück: Radfahrprüfungen 2023 - gelungene Aktion der Verkehrswacht Osnabrück (FOTO)

Osnabrück (ots) - Am Montag gegen 19:15 Uhr gerieten zwei Männer am Neumarkt in eine tätliche Auseinandersetzung. An der Ecke Große Straße / Neumarkt gingen ein 32-jähriger Belmer und ein 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der jedoch seinen regelmäßigen Aufenthalt derzeit in Osnabrück hat, aufeinander los. Man prügelte zunächst mit Fäusten aufeinander ...

mehr