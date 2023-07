Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 19:15 Uhr gerieten zwei Männer am Neumarkt in eine tätliche Auseinandersetzung. An der Ecke Große Straße / Neumarkt gingen ein 32-jähriger Belmer und ein 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der jedoch seinen regelmäßigen Aufenthalt derzeit in Osnabrück hat, aufeinander los. Man prügelte zunächst mit Fäusten aufeinander ein, dann erlitt der 32-Jährige eine Stichverletzung im Gesicht. Ursächlich war dafür offenbar ein Messer, welches der 33-Jährige einsetzte. Schließlich traktierten sich die Kontrahenten noch mit dünnen Stahlseilen, die einer Eisdiele zur Sicherung ihrer Außenbestuhlung dienen. Als die Polizei eintraf, trennten sich die Streitparteien. Auf Anordnung eines Amtsrichters wurde der 33-Jährige vorläufig festgenommen und seine Anlaufadresse in Osnabrück durchsucht. Der 32-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, der 33-Jährige ambulant im Krankenhaus behandelt. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen. Den ersten Ermittlungen zufolge gaben Streitigkeiten um eine Frau den Anlass für die Auseinandersetzung.

Zur Tatzeit dürften zahlreiche Personen Zeugen der Auseinandersetzung geworden. Die Polizei bittet diese Zeugen, sich zu unter 0541/327-3103 (tagsüber) oder 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell