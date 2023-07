Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hundebiss an der Knollstraße

Osnabrück (ots)

In der Parkanlage am Ameos-Klinikum wurde ein 64-jähriger Osnabrücker bereits am 25.06.23 (Sonntag) gegen 21:10 Uhr von einem belgischen Schäferhund gebissen und leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tier oder den Haltern geben können. Der Vorfall ereignete sich an der Teichanlage zwischen Ameos-Klinikum, Richthofenweg und Knollstraße. Der 64-Jährige erlitt durch den Hund eine leichte Verletzung am Oberschenkel, direkt nach dem Biss wurde das Tier von seinen Haltern abgerufen und diese entschuldigten sich mehrfach. Aufgrund einer Sprachbarriere kam es nicht zum Austausch der Personalien. Daher sucht nun die Polizei nach den Tierhaltern, diese wurden wie folgt beschrieben:

Männliche Person:

- 180 cm - 190 cm groß - ca. 25 Jahre alt - grünliches T-Shirt - dunkler Rucksack - kurze gräuliche Hose

Weibliche Person:

- ca. 170cm groß - dunkle Hotpants - Hemd (Oversize)

Wer die beschriebenen Personen kennt oder sonst Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3316 (tagsüber) oder 0541/327-2215.

