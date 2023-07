Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Rüttelplatte gestohlen und Bagger beschädigt

Osnabrück (ots)

Auf einer Baustelle an der Straße "Am Limberg" (ehemaliges Kasernengelände), unweit des Ickerwegs, kam es in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung. Gestohlen wurde eine große Rüttelplatte, diese dürfte mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert worden sein. Zudem wurden die Frontscheibe und alle lichttechnischen Einrichtungen eines Baggers beschädigt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter 0541/327-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell