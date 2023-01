Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Sellin (LK Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots)

Am 12.01.23, gegen 01:40 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich verdächtige Personen an einem Zigarettenautomaten, in der Siedlung Am Wald in Sellin, zu schaffen machen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, flüchteten drei Personen fußläufig. Durch die Tatverdächtigen wurde versucht, den Zigarettenautomaten mit einem Brecheisen gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Dennoch entstand an dem Automaten ein Sachschaden von 1.000 Euro. Ein Tatverdächtiger, ein 47- jähriger georgischer Staatsbürger konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die beiden anderen Tatverdächtigen konnten trotz Einsatz eines Fährtenhundes bislang nicht festgestellt werden. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Sassnitz unter 03839/2307224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

