POL-NB: Arbeitsunfall mit einem schwerverletzten Mann im Seebad Ahlbeck

Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) (ots)

Am 11.01.2023 kam es gegen 21:05 Uhr auf einer Baustelle in der Rathenaustraße in Ahlbeck zu einem Arbeitsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen fiel ein 48-jähriger deutscher Arbeiter etwa sechs Meter tief in einen augenscheinlich unzureichend gesicherten Schacht der Größe 90 cm x 90 cm. Der Verunfallte wurde durch die Feuerwehr Ahlbeck geborgen und musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald geflogen werden. Der Kriminaldauerdienst kam an der Unfallstelle zum Einsatz und hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zudem wurde das Landesamt für Gesundheit und Soziales MV über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

