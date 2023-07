Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Treffer auf der Autobahn - Temposünder stand unter Drogeneinfluss - Beifahrer per Haftbefehl gesucht

Osnabrück (ots)

Osnabrücker Polizisten haben am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, einen Treffer auf der A30 gelandet. Nach einem Geschwindigkeitsverstoß von über 40 km/h hielten die Beamten einen VW Golf mit dänischer Zulassung an. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Ordnungshüter deutlichen Marihuanageruch aus dem Fahrzeug wahr. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer nicht nur unter der Beeinflussung von THC, sondern auch von Kokain stand. Im Fahrzeug transportierten die Männer mehrere kleine Klemmleistenbeutel mit grüner pflanzlicher Substanz, die sie zuvor wahrscheinlich in den Niederlanden erworben hatten. Eine Überprüfung der Personalien ergab zudem, dass gegen den Beifahrer ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln vorlag. Der Mann konnte die haftbefreiende Summe vor Ort begleichen. Der Fahrer zahlte indes eine Sicherheitsleistung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell