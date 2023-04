Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Otterberg (ots)

Am Samstag, 08.04.2023 gegen 11:00 Uhr befand sich eine 66-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Gewerbestraße. Ihr Tasche stellte sie offen in den Einkaufswagen und verrichtet ihre Einkäufe. An der Kasse stellte sie schließlich fest, dass bisher unbekannte Täter ihr die Geldbörse aus der Tasche entwendet haben. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass man Taschen nie unbeaufsichtigt lässt. Näheres hierzu kann hier nachgelesen werden: https://s.rlp.de/zXQPN

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

