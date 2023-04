Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss, Verstoß Betäubungsmittel- und Waffengesetz

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Samstag, 08.04.2023 gegen 08:14 Uhr wurde ein 42-jähriger Mann dabei beobachtet, wie in der Rosenhofstraße Wodka trank und hiernach mit einem roten Roller wegfuhr. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann angetroffen werden und ein Alkotest verlief negativ. Jedoch konnte der Konsum von Betäubungsmittel bei dem Mann festgestellt werden, was ein Schnelltest bestätigte. Für den Roller, der in seiner Geschwindigkeit nicht gedrosselt war, besitzt der Mann keinen Führerschein. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurden zudem eine geringe Menge Amphetamin und ein Schlagring sichergestellt. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Roller untersagt. Auf den Mann kommt nun eine Vielzahl an Strafverfahren zu.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell