Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Geschäft für Telekommunikation

Warendorf (ots)

Zwischen Donnerstag, 16.2.2023, 15.00 Uhr und Freitag, 17.2.2023, 6.20 Uhr brachen Unbekannte in ein Telekommunikationsgeschäft auf der Nordstraße in Beckum ein. Der oder die Täter warfen mit einem Gullideckel eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Ladenlokal, aus dem sie mehrere Waren stahlen. Wer hat den Einbruch beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tätern machen? Wer hat dort Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell