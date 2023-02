Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Pkw beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag, 17.2.2023 ereignete sich zwischen 13.50 Uhr und 14.25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Von-Galen-Straße in Sassenberg. Ein Unbekannter beschädigte auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen blauen 3er BMW und kümmerte sich nicht weiter darum. Wer kann Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell