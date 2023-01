LPI-G: Verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Altenburg (ots) - Altenburg. Im Hausweg manipulierten Unbekannte zwischen dem 25.01.2023 und dem 26.01.2023 gewaltsam am Schloss eines Pkw Ford. Dabei beschädigten sie dieses. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen und sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

