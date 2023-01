Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugschloss beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Hausweg manipulierten Unbekannte zwischen dem 25.01.2023 und dem 26.01.2023 gewaltsam am Schloss eines Pkw Ford. Dabei beschädigten sie dieses. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen und sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell