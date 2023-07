POL-OS: Betrugswelle im Osnabrücker Nordkreis - Vorsicht vor Trickbetrügern am Telefon (AKTUELL)

Osnabrück (ots) - Am Dienstagmittag, zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Schölerberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen roten Mercedes vom Typ "A180", der in einer dortigen Parklücke gestanden hatte. Nach der Kollision mit der linken Front der Kompaktklasse entfernte sich der ...

