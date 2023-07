Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Polizei sucht Zeugen Mobilheimbrand auf Campingplatz

Bippen (ots)

Am späten Freitagnachmittag kam es in der Straße Am Campingplatz zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 18.50 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf mit, dass in einem unbewohnten Mobilheim auf einem dortigen Campingplatz ein Feuer ausgebrochen war. Insgesamt 33 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Fürstenau, Berge und Bippen waren rasch vor Ort und stellten fest, dass das mobile Haus sowie ein angrenzender Holzschuppen bereits vollständig in Flammen standen. Das Feuer konnte letztlich erfolgreich bekämpft werden. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach bisherigem Stand kann eine vorsätzliche Brandstiftung als Ursache für das Feuer nicht ausgeschlossen werden. An dem Mobilheim ist ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittler aus Bersenbrück suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Brandausbruch geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05439/9690 zu melden.

