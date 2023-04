Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Illegales Straßenrennen - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Samstag, den 22.04.2023, gegen 23:00 Uhr, meldete der Kommunale Vollzugsdienst der Stadtverwaltung Mayen (Ordnungsamt) hiesiger Dienststelle ein illegales Straßenrennen zwischen zwei Pkws in der Mayener Innenstadt. Die eingesetzte Streife des Ordnungsamtes wurde im Bereich Boemundring/Am Neutor auf einen weißen 3er BMW sowie auf einen grauen VW Passat aufmerksam, welche zunächst in renntypischer Art und Weise dicht hinterherfahrend den dortigen Kreisverkehr insgesamt zwei Mal in der falschen Fahrtrichtung befuhren. Anschließend verlagerte sich das illegale Renngeschehen über die St.-Veith-Straße in Fahrtrichtung Koblenzer Straße. Der graue VW Passat bog anschließend links in die Schillerstraße ab und konnte nicht weiter verfolgt werden. Der weiße BMW wurde weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit über den Katzenberger Weg bis hin zur Hausener Straße geführt. Der Kreisverkehr am Mc Donalds wurde ebenfalls von dem weißen BMW in der falschen Fahrtrichtung durchfahren mit anschließender Weiterfahrt über die Koblenzer Straße wieder zurück in das Stadtgebiet.

Der Fahrzeugführer sowie dessen mitgeführter VW Passat konnte im Bereich des Parkplatzes Im Hombrich, der Fahrzeugführer des weißen BMWs im Bereich der Bachstraße (Schwimmbad) zeitgleich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen beide Fahrzeugführer wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Verbotene Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ordnete die vorläufige Entziehung der beiden Fahrerlaubnisse an. Die Führerscheine der beiden Beschuldigten wurden sichergestellt.

Zeugen sowie potentielle Geschädigte/Gefährdete des o.g. illegalen Kraftfahrzeugrennens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen (02651-8010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell