Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: E-Bike Diebstahl in Bogel

Bild-Infos

Download

Bogel (ots)

Im Zeitraum vom 24.11.2022 bis 29.12.2022 wurde ein, an der Bushaltestelle in der Hauptstraße in Bogel abgestelltes, E-Bike der Marke Canyon entwendet. Das Fahrzeug war zuvor mit einem Ambusschloss gesichert. Es handelt sich um ein schwarzes Trekkingrad mit der Aufschrift "Canyon". Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell