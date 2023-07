Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Natbergen: Schwerer Unfall auf der K 321

Bissendorf (ots)

Am frühen Samstagabend kam es auf der Lüstringer Straße (K321) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 18.10 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Peugeot die Kreisstraße in Richtung der Osnabrücker Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau aus Osnabrück in einer langgezogenen Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit der rechten Seite ihres Fahrzeuges geriet die 21-Jährige daraufhin in einen Graben. Bei der anschließenden schrägen Auffahrt einer Feldzuwegung wurde der Peugeot vom Typ 207 in die Luft katapultiert und krachte fliegend in einen Baum. Der Wagen blieb anschließend auf der Seite liegen, die alleinige Insassin rettete sich aus eigener Kraft aus ihrem Auto. Zeugen wählten schließlich den Notruf. Mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen brachte ein Rettungswagen die Osnabrückerin in ein Krankenhaus. Der Unfallwagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell