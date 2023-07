Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Kloster Oesede: Einbrecher flüchtete ohne Beute - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Straße Ravensberger Freistuhl eingebrochen. Mit einem Stein warf der Täter zunächst die Scheibe einer Terrassentür ein, um sich anschließend Zugang zu dem Objekt in der Nähe der Straße Hohe Linde zu verschaffen. Im Innern traf der Dieb jedoch im Schlafzimmer plötzlich auf die Bewohner des Hauses und flüchtete ohne Beute. Die Bewohner kamen mit einem Schrecken davon. Die Polizei aus Georgsmarienhütte bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich zu melden. Tel: 05401/83160.

