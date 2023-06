POL-HB: Nr.: 0382--34-Jähriger in der Neustadt attackiert

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Langemarckstraße Zeit: 21.06.23, 23.10 Uhr

In der Neustadt attackierten mehrere Angreifer am späten Mittwochabend einen 34 Jahre alten Mann mit Baseballschlägern und Pfefferspray. Der 34-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte noch in der Nacht zwei Tatverdächtige ermitteln und sucht weitere Zeugen.

Gegen 23.10 Uhr war der 34-Jährige in der Langemarckstraße unterwegs, als er von drei Personen mit Pfefferspray besprüht und zu Boden geschlagen wurde. Danach schlugen und traten die Angreifer auf ihn, dabei sollen auch Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein. Einer der Männer soll dem Mann anschließend eine Schusswaffe an den Kopf gehalten und ihn mit dem Tode gedroht haben. Der 34-Jährige konnte sich schließlich in einen Imbiss flüchten und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Trio flüchtete in einem schwarzen Wagen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten wenig später an der Halteranschrift einen Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen. Im Auto des 20-Jährigen fanden die Polizisten zwei Baseballschläger mit Blutanhaftungen und ein Messer, diese wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Im Zuge der Ermittlungen konnte noch in der Nacht ein 18-Jähriger als weiterer mutmaßlicher Täter identifiziert werden. Die Polizei sperrte den Tatort ab, sicherte Spuren und sprach mit ersten Zeugen vor Ort.

Die Hintergründe der Tat und mögliche Vorbeziehungen der Beteiligten sind jetzt Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung und sucht weitere Zeugen zum Vorfall. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

