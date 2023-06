Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0381 --Junge Brandstifter stellen sich der Polizei--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Vor dem Heisterbusch Zeit: 20.06.2023, 4.45 Uhr

Nach einem Brand am Dienstag an einem Schulgebäude in Burglesum, siehe hierzu auch die Pressemeldung der Bremer Feuerwehr, stellten sich die jugendlichen Täter am Mittwochabend der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen drangen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag zunächst ins Schulgebäude in der Straße Vor dem Heisterbusch ein. Im Obergeschoss wurden Tische umgestoßen, Müllbeutel zerrissen und zwei Müllcontainer vor dem Haupteingang platziert und angezündet. Das Schulgebäude wurde hierbei stark beschädigt, es entstand ein hoher Sachschaden.

Die beiden 16-jährigen Jugendlichen stellten sich am Mittwochabend im Beisein ihrer Eltern an einer Polizeiwache und waren geständig. Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

