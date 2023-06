POL-HB: Nr.: 0379 --Waffen sorgen für Polizeieinsätze

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle/Obervieland, OT Walle/Kattenesch Zeit: 20.06.2023, 17:30 Uhr und 18:25 Uhr

Am Dienstagnachmittag sorgten drei Jugendliche innerhalb kürzester Zeit für Polizeieinsätze. In Walle gaben zwei 18-Jährige mehrere Schüsse in einem Park ab und in Obervieland hantierte ein 17-Jähriger mit einer Softairwaffe.

Zunächst meldeten mehrere Passanten der Polizei einen Mann, der an einer Haltestelle in der Alfred-Faust-Straße in Kattenesch mit einer Waffe Zielübungen durchführte. Die alarmierten Einsatzkräfte sowie Spezialeinsatzkräfte der Bremer Polizei stellten den 17-Jährigen und nahmen in vorläufig fest. Bei der Überprüfung wurde eine Softairwaffe festgestellt. Eine knappe Stunde später meldete ein Zeuge, wie zwei 18-Jährige im Waller Park unterwegs waren und mit einer Waffe mehrmals in den Himmel schossen. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte konnten die beiden Männer wenig später auf dem Friedhofsgelände stellen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Die Polizisten fertigten Anzeigen gegen das Waffengesetz.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bremen erneut daraufhin, das laut Waffengesetz das Tragen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit verboten ist. Auf die Distanz oder bei Dunkelheit kann unter Umständen nicht immer sofort eine unechte Waffe erkannt werden und einen polizeilichen Einsatz auslösen. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei die Waffe echt.

