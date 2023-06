Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0383 --Polizei stellt Räuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 21.06.2023, 13:45 - 13:55 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Mittwoch einen 16-Jährigen in der Bahnhofsvorstadt. Der Jugendliche soll einen 42-jährigen Mann attackiert und versucht haben, seine Geldbörse zu stehlen.

Gegen 13:45 Uhr war der 42-Jährige mit dem Bus der Linie 26 von der Neustadt kommend in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als der Jugendliche den Mann zunächst anrempelte und ihm dann direkt mit der Faust auf die Brust schlug. Dabei versuchte er, die Geldbörse des 42-Jährigen zu stehlen, doch der Mann wehrte ihn ab. Am Hauptbahnhof angekommen, wendete sich der Mann direkt an die Einsatzkräfte, die vor Ort waren, und zeigte auf den 16-Jährigen, der sich in unmittelbarer Nähe befand. Die Polizisten schnappten ihn daraufhin und nahmen den Jugendlichen vorläufig fest. Der 16-Jährige erhielt einen Platzverweis, außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchten Raubes. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten des Mannes. Er wendete sich direkt an die Polizei, die den Täter innerhalb kürzester Zeit festnehmen konnten. Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell