Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen, Komplize flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (08.03.2023) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, in einem Geschäft an der Kronenstraße Sportartikel im Wert von über hundert Euro zu stehlen. Ein 32-jähriger Ladendetektiv beobachtete gegen 17.00 Uhr, wie zwei Männer das Geschäft betraten, verschiedene Sportartikel an sich nahmen und in der Umkleidekabine mutmaßlich die Warensicherung entfernten. Als die Männer getrennt voneinander und ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen wollten, sprach der Detektiv den 31 Jahre alten Mann an und übergab ihn im Anschluss an die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten. Der algerische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Donnerstags (09.03.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Sein Komplize, dem die Flucht gelang und der im Verdacht steht, Sportschuhe im Wert von über hundert Euro gestohlen zu haben, wird als zirka 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und einem Vollbart beschrieben. Er soll eine schwarze Basecap, eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und helle Schuhe getragen sowie einen dunklen Rucksack dabeigehabt haben. Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell