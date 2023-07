Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht mit über 3 Promille

Hameln (ots)

Am Montag (24.07.2023) gegen 14:15 Uhr, ereignete sich in der Straße "Felsenkellerweg" in Hameln eine Unfallflucht. Eine 26-jährige Frau fuhr dabei mit ihrem Pkw gegen einen Zaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Fahrzeug, sowie die Fahrerin, beschrieben werden. Daraufhin konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hameln die Unfallverursacherin in der Nähe ausfindig machen.

Es stellte sich heraus, dass die Hamelnerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3 Promille an. Zusätzlich bestand der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Bei der jungen Frau wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Das Ergebnis steht aus.

Gegen die 26-Jährige wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zusätzlich wurde der Führerschein der Hamelnerin sichergestellt. Aufgrund der hohen Alkoholisierung, wurde die Verursacherin zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell