Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Überholmanöver gesucht

Arnsberg/Sundern (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 16:45 Uhr auf der B229 zwischen Müschede und Hachen zu einem gefährlichen Überholmanöver. Eine 45jährige Frau aus Arnsberg war mit ihrem Auto in Richtung Hüsten unterwegs. Im Bereich des Abzweigs nach Wennigloh überholte im Gegenverkehr ein bislang unbekannter Pkw-Führer, vermutlich mit einem silberfarbenen Audi Kombi, im Kurvenbereich ein anderes Fahrzeug und nutzte dazu den Fahrstreifen der 45jährigen Arnsbergerin. Sie musste ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell